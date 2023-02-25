ВСУ атаковали дронами город Днепрорудное в Запорожской области

По предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет Фото: REUTERS

В ночь на субботу 25 февраля 2023 года украинские войска нанесли удар беспилотниками по объектам в городе Днепрорудное Запорожской области. По предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет.

Незначительные повреждения получила шахта лифта одного из многоквартирных домов по адресу ул. Ленина 12-б. Также произошел взрыв в районе дома по ул. Ленина, 17, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, что Запорожская область вышла из состава Украины по результатам референдума, на котором за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента граждан. Недавно сайт KP.RU подробно рассказывал о событиях в Запорожской области, а также приводил слова Владимира Рогова о причинах и обстоятельствах происходящих атак региона.