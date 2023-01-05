Что происходит в Запорожской области в начале 2023 года

Член совета администрации Запорожской области Рогов рассказал "Комсомольской правде" о событиях в Мелитополе, Васильевке и на ЗАЭС Фото: REUTERS

В предпраздничные и праздничные дни 2022-2023 годов увеличилось число обстрелов Запорожской области. В связи с этим радио "Комсомольской правды" решило обсудить с членом главного совета администрации Запорожской области Владимиром Роговым причины происходящего и разобраться в обстоятельствах атак региона.

"Под постоянным огнем находится Токмак – город в Запорожской области, находящийся в нескольких десятках километрах от линии боевого соприкосновения… Идут прилеты по Васильевке, был произведен обстрел Пришиба, Михайловки, в общем, где-то 6-7 населенных пунктов, по которым бьют из тяжелой артиллерии, из РСЗО, пытаются использовать ударные беспилотники и прочие моменты", - сообщил Рогов.

Рогов отметил, что цели обстрелов выстраиваются в звенья определенной цепи, в связи с чем "вводятся дополнительные меры безопасности и не только в Запорожской области, но и в других новых территорий Российской Федерации".

Мелитополь и Васильевка

На вопрос ведущего об инцидентах в Мелитополе и Васильевке, и конкретно комендатуры в последнем, Рогов ответил, что были пострадавшие и погибшие.

"Если говорить по Мелитополю, то, по предварительным данным, да это было ПВО, пока ни о жертвах, ни о разрушениях никакой структуры информации не появлялось. То есть, после тех проверок, так что есть надежда, что все обошлось, слава богу", - рассказывает член совета администрации региона о событиях в Мелитополе.

"А касательно Васильевки, то там был вообще, судя по всему, преступный замысел, потому что сначала был нанесен удар и, когда приехали сотрудники МЧС разгребать завалы и спасать людей, в это время был нанесен второй удар, - прояснил Рогов ситуацию о комендатуре в Васильевке.

Запорожская АЭС

Относительно обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС) он отозвался как "стабильно напряженной". По его словам, ведутся работы по перезапуску станции, по повышению уровня безопасности ее и "в этом плане назначение нового главы администрации".

"Сейчас идет взаимодействие с Росатомом в масштабах всей страны плюс ремонтные работы АРУА – распределительного устройства – и других линий, которые обеспечат бесперебойную подачу энергии на атомную станцию для того, чтобы она работала в режиме холодного и горячего останова", - пояснил Рогов, отметив важность ЗАЭС для обеспечения Энергодара, а также защиты купола с радиоактивными отходами.

Помимо этого, Рогов отметил обсуждения вокруг передачи зоны ЗАЭС Украине и заявления ее президента Владимира Зеленского о "силовом" вмешательстве в процедуру переход, которые, по его мнению носят "лукавый" характер и не гарантируют безопасности станции.

"Россия четко озвучила те предложения, какие были – то есть, прекращение обстрелов, невысадку десантов, боевиков Зеленского, для захвата АЭС и охрану АЭС людьми со стрелковым оружием и отсутствие тяжелой техники на АЭС. Собственно говоря, два последних пункта Россия и так выполняла, без всяких там международных меморандумов и прочих вещей", - заключил Рогов.