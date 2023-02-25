Попавшие под санкции США российские банки советуют клиентам снять деньги с карт UnionPay

Клиентам подсанкционных банков рекомендовали снять средства с карт UnionPay при планировании зарубежных поездок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банки "Приморье" и "Санк-Петербург", попавшие под санкции Соединенных Штатов 24 февраля 2023 года, рекомендовали клиентов снять средства с карт платежной системы UnionPay в связи с угрозой их блокировки. Об этом сообщает ТАСС.

"Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время", - говорится в телеграм-канале банка "Приморье".

В кредитной организации добавили, что на территории России карты UnionPay продолжат функционировать.

Как ранее писал сайт KP.RU, США ввели санкции в отношении 11 банков из РФ. Как следует из заявления американского Минфина, в список включили Московский кредитный банк, МТС-банк, "Ланта-Банк", "Металлинвестбанк", "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", "Левобережный", "Приморье", "СДМ-Банк" и Уральский банк.

Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что введенные против РФ санкции Соединенных Штатов бездумны, и не смогут привести к отказу российской стороны от своей независимой политики, а также от построения многополярного мира.