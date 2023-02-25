На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Японии произошло землетрясение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение произошло в субботу 25 февраля на севере Японии. Его магнитуда составила 6,1. Национальное метеорологическое управления Японии сообщает, что эпицентр землетрясения пришелся на район города Кусиро, который расположен на самом северном из входящих в японский архипелаг острове Хоккайдо.

Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 6 км. Толчки ощущались по всей территории префектуры Хоккайдо и на части острова Хонсю. Не поступало информации о жертвах, разрушениях либо нештатных ситуациях на находящихся в этом регионе атомных электростанциях.

Тем временем очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших после землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек.

Напомним, российские сейсмологи пришли к выводу, что катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии уникально количеством афтершоков, то есть повторных подземных толчков.