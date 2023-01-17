Глава ЕК фон дер Ляйен считает, что Украине необходимо поставить любое оружие

Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она сможет использовать. Фото: REUTERS

Украина должна получить все оружие, которое она сможет использовать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник 17 января. Такое заявление глава ЕК сделала на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос корреспондента CNN.

По словам фон дер Ляйен, 20 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча контактной группы по Украине, на которой будет сделан «важный шаг вперед» в поддержке Киева.

«Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы», - сказала фон дер Ляйен, добавив, что ЕС уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине, общий объем которой составит 18 млрд евро.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Также сообщалось, что Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине на фоне потери Соледара в то время как Киеву уже совокупно выделено около 50 млрд евро.

Напомним, по мнению бывшего главы польского Министерства иностранных дел, а ныне депутата Европарламента от Польши Радослава Сикорского, следующим шагом в деле помощи Украине должна стать передача киевскому режиму ядерного оружия.