Еврокомиссия оценила новые торговые санкции против России в 12,7 млрд евро

Десятый пакет санкций против России затрагивает товары на общую сумму 12,7 млрд евро Фото: REUTERS

Под десятый пакет санкций Европейского союза против России в области торговли попадают товары на сумму 12,7 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Наибольшая часть попадающих под санкции товаров приходится на экспорт в РФ. Их суммарная стоимость оценивается в 11,4 млрд евро. Импорт же составляет относительно малую долю – 1,3 млрд евро в денежном выражении.

Напомним, в новые торговые санкции Евросоюза против России включены запрет экспорта в страну большегрузов и запчастей к ним, полуприцепов и спецсредств, биноклей, радаров, компасов, электрогенераторов, мостов, вилочных погрузчиков, кранов, конструкций для зданий башенного типа и турбореактивных двигателей.

Также под запрет попадают товары для "функционирования и укрепления промышленного потенциала России", а также электронные компоненты, используемые в вооружении. Подробнее о том, какие новые антироссийские санкции приняты Европейским союзом, читайте в материале на сайте KP.RU.

Ранее сообщалось, что почти половина экспорта стран Евросоюза в Российскую Федерацию оказалась под мерами санкционного характера после принятия ЕС десятого пакета антироссийских рестрикций.