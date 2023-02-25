Половина экспорта Евросоюза в Россию оказалась под санкциями

ЕС будет вынужден на 50 процентов сократить экспорт в Россию из-за собственных санкций. Фото: REUTERS

Почти половина экспорта стран Евросоюза в Российскую Федерацию оказалась под мерами санкционного характера после принятия ЕС десятого пакета антироссийских рестрикций. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии, распространенном в субботу 25 февраля.

«Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро (по данным на 2021 год)», - сообщается в заявлении.

Кроме того, под запрет попадает экспорт еще как минимум на 32,5 млрд евро, о чем было сказано в предыдущих пакетах антироссийских ограничений.

«С учетом сегодняшнего пакета, Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию по данным на 2021 год», - говорится в документе.

Напомним, ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций. В черный список ЕС теперь включены 1473 россиянина и 205 юридических лиц.

В черном списке ЕС после введения десятого пакета санкций оказались журналисты Коц и Ахмедова.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию.