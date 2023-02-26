РИА Новости: среди погибших под Артемовском военных ВСУ больше всего выходцев с Западной Украины

Участник спецоперации сообщил, что в боях за Артемовск на стороне ВСУ участвуют много мобилизованных с Западной Украины Фото: Александр КОЦ

Большинство военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших и взятых в плен в боях на юге Артемовска, представляют регионы западной части бывшей советской республики. Об этом рассказал РИА Новости один из участников спецоперации.

"Читаем адреса прописки - это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область, - уточнил собеседник агентства. - В общем, Западная Украина одна идет".

По его словам, военных с опытом боевых действий в составе украинских войск осталось немного – как правило, в бой бросают неопытных мобилизованных с западных регионов Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Трой Оффенбекер, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ назвал примерный срок жизни украинских военных на передовой у Артемовска. По его оценке, средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов.

Напомним, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что идут бои за освобождение Угледара и Артемовска. Пока под контролем украинских войск остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, однако в дальнейшем они будут освобождены, уверен чиновник.