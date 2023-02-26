Военкор Стешин считает, что Польша осталась без российской нефти из-за передачи танков Украине

Дмитрий Стешин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Польше пришлось экстренно искать альтернативные источники поставок нефти после приостановки поставок российского энергоносителя по трубопроводу "Дружба". Это произошло через день после того, как Варшава передала Киеву первые танки Leopard.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин уверен, что такой порядок событий не совпадение, а реакция Москвы на враждебные действия.

"Польшу внезапно нагнули по схеме: "Газ в обмен на "Леопарды", - написал Стешин в своем телеграм-канале. - То есть, "Нет "Леопардов" - есть газ, есть "Леопарды" - газа нет".

Военкор уверен, что это окажет отрезвляющее влияние на польских политиков.

"Ох, чую, по итогам СВО привезут поляки Зеленского в Москву", - спрогнозировал Стешин.

Как писал сайт KP.RU, в Польшу больше не поступает российская нефть по нефтепроводу "Дружба". Об этом в субботу, 25 февраля, написал в сети микроблогов Twitter руководитель компании Orlen Даниэль Обайтек.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от Польши только символическое число танков Leopard. Как отметил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох, если Варшава и передаст Киеву танки Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.