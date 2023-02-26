Потери ВСУ растут из-за дефицита спецтехники для эвакуации раненых Фото: REUTERS

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут из-за дефицита специальной техники для эвакуации раненых с поля боя. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, полученная Киевом техника НАТО не оборудована для этой цели, а попытки использования гражданских автомобилей не увенчались успехом из-за низкой проходимости и антисанитарии.

"Это в свою очередь ведет к увеличению потерь в украинской армии", - констатировал Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ВСУ развалятся без поддержки специалистов НАТО. По его словам, киевский режим испытывает нехватку военнослужащих из-за чего вынужден "калечить мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии".

Напомним, в начале февраля Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. По его словам, на этом фоне в украинской армии увеличиваются "панические настроения", в том числе у офицерского состава.