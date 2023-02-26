Путин: русский народ может не сохраниться в случае распада России Фото: REUTERS

Русский народ, в случае распада Российской Федерации Западом может не сохраниться, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1». Этнос расколется на части — «будут московиты, уральцы и другие», объяснил опасность такого сценария президент России.

Распад РФ, к которому стремится Запад, кардинально изменит судьбу русского народа.

— Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее, — прокомментировал Владимир Путин.

Глава России отметил, что планы по развалу РФ «изложены на бумаге». Во время переговоров политики старались обходить этот вопрос стороной, но теперь мы вынуждены на это реагировать, заявил Путин.

Напомним, ранее президент рассказал, что Вашингтон стремится ликвидировать Россию в ее нынешнем виде, это его основная цель. Отдельные части оставшегося народа Запад планирует принять в «цивилизованную семью», чтобы полностью контролировать.