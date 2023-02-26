Папа Римский попросил прощения у россиян

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в православный праздник Прощеное воскресенье обратился к гражданам России и Украины с призывом простить друг друга, а также сам попросил прощения у всех, кого он мог обидеть, особенно у россиян. Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры", - уточнил Севастьянов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в любой момент. По его словам, он не посетил Киев лишь потому, что на данный момент нет возможности совершить визит в Москву.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал лидера Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и найти конструктивное решение конфликта дипломатическим путем. Понтифик считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктивному диалогу, который может решить проблемы на многие десятилетия.