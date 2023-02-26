Советник Пушилина заявил о риске эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ

Жителям Артемовска грозит эпидемия из-за подрыва дамбы украинскими войсками Фото: REUTERS

Подрыв дамбы в Артемовске, совершенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), грозит эпидемией и сложностями при доставке продовольствия в город. Об этом сообщил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", - уточнил Кимаковский.

По его словам, диверсия украинских войск усугубит продовольственный кризис, так как доставлять продукты в город теперь будет труднее.

Как ранее писал сайт KP.RU, о том, что украинские военнослужащие взорвали дамбу в Артемовске, стало известно в субботу, 25 февраля 2023 года. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что в связи с инцидентом фиксируются случаи затопления частных домов и подвалов, в которых прятались мирные жители.

Напомним, Ян Гагин сообщил, что Киев эвакуировал из Артемовска все командование группировками ВСУ. По его оценке, взятие Артемовска — лишь вопрос времени. Советник Пушилина также заявил, что Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение, однако эти попытки успешно пресекает российская артиллерия.