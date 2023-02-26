Российские войска нанесли комплексное поражение ВСУ под Угледаром и Никольским

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Никольского Фото: REUTERS

Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром и Никольским в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

Удары по позициям противника наносились артиллерией и оперативно-тактической авиацией. Потери украинских войск составили свыше 75 человек. Также уничтожены танк, бронемашина, боевая машина пехоты и два пикапа, уточнили в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие города Угледар позволит Вооруженным силам РФ в корне изменить положение дел в зоне специальной военной операции, в частности, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.

Напомним, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут из-за дефицита специальной техники для эвакуации раненых с поля боя.