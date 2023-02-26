Минэнерго США назвало причиной пандемии COVID-19 утечку из китайской лаборатории Фото: Shutterstock

Причиной начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 стала утечка из китайской лаборатории, полагают Соединенные Штаты.

По информации The Wall Street Journal, к такому выводу пришло Министерство энергетики США. Отмечается, что ранее версии о лабораторном происхождении SaRS-Cov-2 придерживалось только Федеральное бюро расследований США, однако сейчас такого же мнения придерживает и Минэнерго страны.

Напомним, летом прошлого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении COVID-19. В нем, как и раньше, говорится, что виноваты летучие мыши, но при этом ВОЗ не исключает утечку из лаборатории, поскольку Китай не делится данными о первой волне инфекций.

Недавно ВОЗ опровергла информацию о приостановке расследования происхождения COVID-19. Как заявили в организации, для продвижения знаний нужны новые исследования, для проведения которых необходимы данные из Китая.