В Белом доме исключили поставки истребителей F-16 Украине в ближайшее время Фото: REUTERS

Вопрос поставок Украине истребителей F-16 Соединенными Штатами в ближайшее время рассматриваться не будет, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сейчас Украине нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую взяла под контроль Россия. F-16 – это вопрос более отдаленной перспективы», – сказал он в интервью телеканалу CNN.

Напомним, на этой неделе президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает передачу американских истребителей F-16 в данный момент. Сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять эти самолеты, отметил политик.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил отказ в поставке истребителей F-16 Украине большими объемами уже оказанной военной помощи.