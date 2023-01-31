Кирби: США отказали Украине в поставке истребителей F-16 из-за и без того больших объемов военной помощи

В США объяснили, почему не будут поставлять Украине F-16. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приняли решение не поставлять Киеву истребители F-16 из-за того, что Украина уже получает от Вашингтона военную помощь в больших объемах. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы», - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не намерены передавать Украине истребители F-16.

Напомним, 26 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

В январе 2023 года стало известно, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.

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