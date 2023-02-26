Рогов сообщил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины начали переброску частей к границам Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Намерения Киева в отношении ПМР доказывают необходимость расширения российской спецоперации на Украине до Одессы.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны России заявили об активизации Киевом подготовки к провокации с вторжением в Приднестровье. Акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории ПМР.

В МИД России в свою очередь предупредили, что любые провокации НАТО и Украины в Приднестровье будут расценены Москвой как нападение на Россию, за которым последует адекватный ответ.