Глава евродипломатии Боррель пожаловался на Россию и Китай после Генассамблеи ООН

Глава евродипломатии пожаловался на Россию и Китай. Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поделился мыслями после сессии Генассамблеи ООН, на которой обсуждался украинский конфликт. Боррель разместил в социальных сетях пост, в котором пожаловался на Россию и Китай.

По мнению Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, якобы «основанный на правилах международный порядок» страдает из-за проводимой Россией специальной военной операции, а также из-за напряженности между Китаем и США.

Также Боррель сравнил ООН с зеркалом, в котором отражается состояние мира.

«Глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства», - обозначил Боррель основную, по его мнению, проблему мирового сообщества.

Напомним, Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине» по итогам спецсессии ГА по украинскому конфликту.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные президентом Украины Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

Почему Китай начал резко сближаться с Россией и какую дипломатическую ошибку совершили Соединенные Штаты, читайте здесь на KP.RU.