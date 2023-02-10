Небензя назвал неприемлемыми условия соглашения «мирных» инициатив Зеленского

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми», – заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

По мнению постпреда РФ при ООН, так называемый «мирный план» Зеленского выглядит как насмешка.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года украинский лидер в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. Позже Зеленский рассказал лидерам стран G7 о трех шагах для прекращения конфликта на украинского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе итогового брифинга на саммите G20 назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Стешин: Применение химического оружия не принесет Киеву победу (подробнее)