Посол России в Китае назвал условие прекращения огня на Украине

Игорь Моргулов. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия стремится к прекращению огня на Украине и завершению конфликта, но для этого необходимо соблюдение важного условия. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайскому изданию Global Times.

По его словам, речь идет об "уважении территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности".

Дипломат добавил, что Москва готова вести переговоры как с Киевом, так и с его западными кураторами, если они проявят заинтересованность и готовность учитывать российские "коренные интересы и озабоченности".

Моргулов отметил, что в настоящее время Запад и киевский режим не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, о чем свидетельствуют нереалистичные требования Украины. Российский посол полагает, что западные политики намерены "вести дело к дальнейшей эскалации".

Как ранее писал сайт KP.RU, Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий со стороны Украины. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин.

Напомним, член Комитета по обороне Государственной Думы Виктор Заварзин оценил перспективы переговоров России и Украины. Депутат отметил, что рано или поздно стороны придут к тому, что нужно обсуждать сложившуюся ситуацию.