В Турции произошло очередное землетрясение Фото: REUTERS

В Турции произошло новое землетрясение. На этот раз подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали на востоке Турции. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зарегистрировали в 09.04 по времени UTC (12.04 мск) в понедельник, 27 февраля. Эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа, население которого составляет 449 тысяч человек, а также в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья, примерно с таким же числом жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров.

О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

Напомним, два мощных землетрясения, магнитудой 7,4 и 7,7, на юго-востоке Турции произошли 6 февраля этого года. После этого сейсмологи предупредили, что данный регион страны будет еще испытывать подземные толчки, а через пару дней было зарегистрировано несколько землетрясений магнитудой около 5. Как писал сайт KP.RU, по данным издания Anadolu, полностью было разрушено или пришло в негодность 139 тысяч домов, а 865 тысяч человек остаются без жилья.

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