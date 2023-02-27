Песков оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию министерством иностранных дел (МИД) Китая плана по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Москва отнеслась к инициативе Пекина с большим вниманием. По его словам, детали китайского плана должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон.

Вместе с тем Дмитрий Песков уверен, что в настоящее время нет никаких предпосылок для переговоров России и Украины, поэтому спецоперация продолжается.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине, чтобы содействовать мирному урегулированию кризиса.