Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове Николаевской области Фото: REUTERS

Взрывы были слышны в понедельник, 27 февраля, в Очакове Николаевской области Украины. Об этом заявило украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Очакове», - сказано в заявлении издания, опубликованном в Telegram-канале

Ранее утром в понедельник, 27 февраля, была объявлена воздушная тревога на всей территории страны.

Напомним, мэр города Харьков Игорь Терехов сообщил, что в городе днем в минувшую среду, 22 февраля, прозвучали несколько взрывов. По данным издания «Страна», в Харькове произошли четыре взрыва.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны на данный момент превышает 127 млрд долларов.