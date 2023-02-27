Pais: часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы отступающими ВСУ

Часть Артемовска превратилась в огромную лужу из-за подрыва дамбы украинскими военными Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в надежде остановить продвижение российских войск подорвали дамбу к северу от Артемовска, превратив часть города в гигантскую лужу. Об этом пишет испанское издание Pais.

"Сейчас часть города представляет собой огромную лужу", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, о том, что украинские военнослужащие взорвали дамбу в Артемовске, стало известно в субботу, 25 февраля 2023 года. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что на этом фоне фиксируются случаи затопления частных домов и подвалов, в которых прятались мирные жители.

Напомним, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 февраля заявил о значительных изменениях обстановки на артемовском направлении. По его словам, сейчас появились благоприятные обстоятельства для окружения и сжатия кольца вокруг города.