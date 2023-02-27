Лавров заявил, что "золотой миллиард" не повлияет на внешние условия развития России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Так называемый "золотой миллиард" больше не будет определять внешние условия развития России, страна будет полагаться на себя. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в ходе совещания с главами территориальных органов ведомства в понедельник, 27 февраля 2023 года.

Министр отметил, что до недавнего времени западное меньшинство продвигало свои "колониальные" инициативы с единственной целью – заставить мир жить по правилам, выгодным Западу. Но теперь все будет по-другому, уверен глава российского внешнеполитического ведомства.

"Мы хотим создавать внешние условия, которые будут максимально благоприятны для развития нашей страны, но которые будут отражать консенсус всех независимых самостоятельных государств и которые будут полностью отвечать принципам Устава ООН, неоднократно попиравшимся нашими бывшими западными коллегами", - заключил Сергей Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, в обновленной концепции внешней политики России будет говориться о необходимости прекратить доминирование Запада на международной арене, рассказал министр иностранных дел РФ.

Сергей Лавров добавил, что страны Запада одержимы желанием установить однополярный мир, и в этом стремлении грубо попирают принцип суверенного равенства стран. Как заявил дипломат, США и их союзники хотят возродить неоколониальное мироустройство и помешать объективному процессу формирования и новых мировых центров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одних США. По его словам, правительство страны понимает, что ситуация в мире меняется и после распада СССР требуются реформы. В мире появляются новые центры силы, что должно сказаться и на международных отношениях, уверен глава государства.