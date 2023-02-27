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НовостиПолитика27 февраля 2023 12:40

Лукашенко сообщил, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем

Глава Белоруссии отметил значимость сотрудничество Минска и Пекина в данной сфере
Роман КИЛЬМЯШКИН
Александр Лукашенко с сыном Николаем

Александр Лукашенко с сыном Николаем

Фото: EAST NEWS

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко изучает биотехнологии в рамках совместного проекта с Китаем. Об этом сообщил его отец Александр Лукашенко китайскому агентству "Синьхуа".

Белорусский лидер отметил значимость сотрудничество Минска и Пекина в данной сфере.

"Здесь и личное, и государственное, и история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", - уточнил Лукашенко.

Одним из результатов такого сотрудничества стало открытие в Минской области производства комбикормов и аминокислот, осуществленное при поддержке КНР. Президент Белоруссии отметил, что подобными производствами обладают только "4-5 государств в мире".

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко намерен посетить Китай с государственным визитом в период с 28 февраля по 2 марта. В сообщении указывается, что в графике значатся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также запланирован ряд встреч с должностными лицами и руководителями местных компаний.

Напомним, Александр Лукашенко опроверг фейковые вбросы о том, что Россия якобы планирует поглотить Белоруссию к 2030 году. Он выразил уверенность, что у России по отношению к Белоруссии есть только одна стратегия: "жить, как со своими братьями, в мире и дружбе".