В Китае телеканал реконструировал диверсию на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Китайский телеканал CGTN реконструировал диверсию на «Северных потоках». По мотивам расследования американского журналиста Сеймура Херша сняли четырехминутный ролик, в котором наглядно показали, как действовали США.

Сеймур Херш выпустил собственное расследование, в котором рассказал, что водолазы ВМС США летом 2022 года установили под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» взрывчатку, которую активировали в конце сентября.

По данным нескольких источников, операция по установке взрывчатки проходила под прикрытием учений НАТО — Baltops 22.

Китайское телевидение показало ролик под названием «Как взорвали «Северный поток». Авторы показали, как по дням развивались события, завершившиеся терактом на трубопроводах.

Создатели ролика добавили в него все предшествующие взрывам заявления американских политиков, а также реконструированные кадры установки и подрыва взрывчатки.

Отметим, что Россия безуспешно пытается добиться от мирового сообщества расследования произошедшего на «Северных потоках». Так, в ООН отказались проверять заявления о предполагаемой диверсии.