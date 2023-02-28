Лукашенко заявил об уникальной возможности завершить украинский конфликт

Лукашенко рассказал об уникальном моменте для заключения Киевом мирного договора. Фото: REUTERS

Киев должен понять, что мирный договор должен быть заключен немедленно, без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник 27 февраля в интервью китайским СМИ, отметив, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация для разрешения украинского конфликта.

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», - цитирует Лукашенко белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что в случае полного перевода Россией своей экономика на военные рельсы Киев может упустить шанс на заключение мирного договора.

«Уникальный момент», - резюмировал Александр Лукашенко.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия стремится к прекращению огня на Украине и завершению конфликта, но для этого необходимо соблюдение важного условия. По его словам, речь идет об «уважении территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности».

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах «убить миллион русских».

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