Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 февраля 2023 21:16

Лукашенко заявил об уникальной возможности завершить украинский конфликт

Белорусский президент призвал Киев заключить мирный договор немедленно без предварительных условий, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы
Мария ПАВЛОВА
Лукашенко рассказал об уникальном моменте для заключения Киевом мирного договора.

Лукашенко рассказал об уникальном моменте для заключения Киевом мирного договора.

Фото: REUTERS

Киев должен понять, что мирный договор должен быть заключен немедленно, без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник 27 февраля в интервью китайским СМИ, отметив, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация для разрешения украинского конфликта.

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», - цитирует Лукашенко белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что в случае полного перевода Россией своей экономика на военные рельсы Киев может упустить шанс на заключение мирного договора.

«Уникальный момент», - резюмировал Александр Лукашенко.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия стремится к прекращению огня на Украине и завершению конфликта, но для этого необходимо соблюдение важного условия. По его словам, речь идет об «уважении территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности».

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах «убить миллион русских».

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.