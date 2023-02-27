Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2023 года.

Большинство военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших и взятых в плен в боях на юге Артемовска, представляют регионы западной части бывшей советской республики.

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ растут из-за нехватки спецтехники для эвакуации раненых. Военный эксперт обратил внимание, что полученная Киевом техника НАТО не оборудована для этой цели.

Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил о риске эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ. Также это создаст трудности при доставке продовольствия в город.

Российские войска нанесли комплексное поражение ВСУ под Угледаром и Никольским. Потери украинских войск превысили 75 человек.

Украина сажает в клетки своих солдат в качестве наказания за провинности. Видео с одним из таких инцидентов появилось в сети.

Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведовательных групп ВСУ на Купянском направлении. Всего на данном направлении Украина за сутки потеряла до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар фугасными бомбами по подразделениям ВСУ в Авдеевке. ВКС России ударили по укрепрайону на стратегически важной для взятия города высоте.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья. Зеленский готовится напасть на республику, считают власти Запорожья.