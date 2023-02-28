Пушилин заявил, что российские войска взяли под огневой контроль все дороги в Артемовск

Пушилин заявил, что российские войска держат под контролем практически все ведущие к Артемовску дороги. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские войска контролируют практически все дороги, ведущие к Артемовску в ДНР. Об этом рассказал в понедельник 27 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Практически все дороги находятся по крайней мере под огневым контролем», - сказал Пушилин в эфире Первого канала, добавив, что Киев продолжает перебрасывать на Артемовское направление резервы.

Напомним, в субботу 25 февраля российский военный рассказал, что в Артемовске идут ожесточенные бои, а украинское командование бросает на передовую недавно мобилизованных новобранцев.

Позже временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 27 февраля, заявил о существенных изменениях на артемовском направлении в ДНР, указав на удачные обстоятельства для окружения и сжатия кольца вокруг города.

Ранее сообщалось, что украинские войска взорвали дамбу в окрестностях Артемовска.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах «убить миллион русских».

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