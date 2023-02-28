Российские войска уничтожили миномет и установку РСЗО БМ-21 на Херсонском направлении Фото: REUTERS

Российские силы уничтожили миномет и установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 на Херсонском направлении, рассказал представитель экстренных служб.

По информации ТАСС, миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом и был уничтожен в понедельник, 27 февраля, в районе населенного пункта Янтарное. Установка РСЗО БМ-21 была поражена российскими силами ночью 28 февраля в районе поселка Камышаны, при этом погибли три украинских военнослужащих.

Напомним, в начале февраля российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив установку РСЗО и ликвидировав семь военных Вооруженных сил Украины.

Накануне артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке техники ВСУ в Херсонской области. В результате атаки были уничтожены 12 украинских военных, еще шестеро получили ранения.

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