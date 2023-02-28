Российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Поселок за поселком ребята берут и освобождают, и это действительно важно. И вот сейчас они уже внутри населенного пункта, район Ступок освободили», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам врио главы ДНР, взятие Ступок является серьезным успехом на этом этапе боевых действий за Артемовск.

Напомним, ранее Пушилин заявлял, что российские войска контролируют практически все дороги, ведущие к Артемовску.

В субботу, 25 февраля, российский военный рассказал, что в Артемовске идут ожесточенные бои, а украинское командование бросает на передовую недавно мобилизованных новобранцев.

Между тем командир украинских подразделений, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для Вооруженных сил Украины ситуацию.