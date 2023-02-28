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НовостиПолитика28 февраля 2023 9:22

В Минобороны Украины допустили мобилизацию еще большего количества людей

У страны достаточно резервов, заверили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Минобороны Украины допустили мобилизацию еще большего количества людей

В Минобороны Украины допустили мобилизацию еще большего количества людей

Фото: REUTERS

Киев при необходимости может мобилизовать еще большее количество людей, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«У нас есть достаточные резервы, и, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», – сказал помощник главы украинского Минобороны в интервью Bloomberg.

Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинское военное командование направило в Купянск Харьковской области около 700 мобилизованных, не прошедших специальную подготовку. Из-за этого между солдатами и их непосредственными командирами участились конфликты.

Власти Украины 19 февраля продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Сайт KP.RU рассказывал о том, как мобилизация на Украине превратилась в чудовищные облавы, когда мужчин забирают прямо с похорон погибших военнослужащих.