Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил рейсы 28 февраля 2023 года

Полеты над Санкт-Петербургом возобновлены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Петербуржский аэропорт Пулково возобновил рейсы после приостановки полетов во вторник, 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает сайт "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на сведения пресс-службы Западного военного округа.

"Истребители еще не вернулись, - говорится в сообщении ведомства. - Но гражданские самолеты уже летают".

Это подтверждается данными сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24, согласно которым на 12:30 по московскому времени в Петербурге заходят на посадку два гражданских самолета.

Как ранее писал сайт KP.RU, предполагаемой причиной временного закрытия неба над Санкт-Петербургом стало обнаружение неопознанного летающего объекта, в связи с чем на его перехват были направлены истребители.

Напомним, о временной приостановке рейсов гражданских самолетов в Санкт-Петербурге проинформировали местные власти. Согласно сообщению, она могла продлиться до 12 часов.