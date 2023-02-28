В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел сбой Фото: пресс-служба «Яндекс.Музыки»

В работе приложения «Яндекс.Музыка» во вторник, 28 февраля 2023, произошел сбой, сообщает пресс-служба сервиса.

«К сожалению, «Яндекс.Музыка» в данный момент работает нестабильно. Обязательно вернемся с хорошими новостями как можно скорее», – сказано Telegram-канале «Яндекс.Музыки».

Сервис не запускается ни с персонального компьютера, ни на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. При запуске мобильных приложений всплывает сообщение о проблемах со связью. Кроме того, не работает «Яндекс.Станция».

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса». В частности, некорректно работали сервисы «Поиск», «Музыка», «Карты», «Кинопоиск» и другие ресурсы. Проблемы также были у «Яндекс.Такси», не работали колонки с приложением «Алиса».

Напомним, на следующий день, 7 февраля, пользователи в некоторых регионах России заметили проблемы с загрузкой социальной сети «ВКонтакте».