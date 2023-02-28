Британцы предсказали Украине поражение после слов Зеленского о сложностях в Артемовске Фото: REUTERS

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о сложной ситуации в Артемовске свидетельствует о том, что поражение Украины в конфликте с Россией уже близко, считают читатели британского таблоида Daily Mail.

«Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут, не заботясь о жизнях солдат. Разумно было бы вывести войска около двух недель назад. Потери для Украины были очень высоки, в этом виноват Зеленский», – высказал мнение пользователь Denn.

«Любой поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Это ужасно», – заявил Mandatesheep.

«Похоже, произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь Донбасс. Это будет еще одним огромным унижением для США и НАТО», – написал James scl.

Напомним, Зеленский в вечернем обращении 27 февраля, которое размещено в его Telegram-канале, заявил, что ситуация на Артемовском направлении постоянно остается сложной.

Между тем командир сухопутных войск ВСУ Александр Сырский назвал крайне напряженной ситуацию в Артемовске.

Во вторник, 28 февраля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска.

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