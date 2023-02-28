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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:27

Сервис «Яндекс Музыка» заработал после сбоя

Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса»
Мила ГЕНЬ
Сервис «Яндекс Музыка» заработал после сбоя

Сервис «Яндекс Музыка» заработал после сбоя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа сервиса «Яндекс Музыка» восстановлена после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд пользователей столкнулся с трудностями при попытке получить доступ к «Яндекс Музыке». В «Яндексе» подтвердили технический сбой. Сообщалось, что сервис работает нестабильно, а специалисты работают над устранением неполадок.

В течение двух часов «Яндекс Музыка» оставалась недоступной как с десктопа, так и в мобильной версии. Пользователи также сообщали, что сбои зафиксированы у «Яндекс.Станции».

Теперь в «Яндексе» подтвердили, что работы завершены, сервис работает в штатном режиме.

Предыдущий крупный сбой в работе сервисов «Яндекс» произошел 6 февраля 2023 года. Пользователи жаловались на отсутствие доступа к «Поиск», «Музыке», «Картам», «Кинопоиску» и другим ресурсам. Нестабильно работал и сервис «Яндекс Такси».