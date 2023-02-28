Столтенберг считает невозможным расширение помощи Украине без риска эскалации конфликта Фото: REUTERS

Расширение военной помощи Украине со стороны НАТО несет риски эскалации конфликта, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. С начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что использование силы может принести политический результат», – заявил политик на международной конференции в Хельсинки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия на Украину являются единственным способом достичь продолжительного и устойчивого мира. Поддержка Киева оказывается для того, чтобы гарантировать ей победу, пояснил генсек НАТО.

В МИД РФ не раз заявляли, что западное оружие, поставляемое Украине, будет законной целью для России.