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НовостиПолитика28 февраля 2023 12:36

Столтенберг считает невозможным расширение помощи Украине без риска эскалации конфликта

Победа России представляет для НАТО гораздо большие риски, заявил генсек альянса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг считает невозможным расширение помощи Украине без риска эскалации конфликта

Столтенберг считает невозможным расширение помощи Украине без риска эскалации конфликта

Фото: REUTERS

Расширение военной помощи Украине со стороны НАТО несет риски эскалации конфликта, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. С начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что использование силы может принести политический результат», – заявил политик на международной конференции в Хельсинки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия на Украину являются единственным способом достичь продолжительного и устойчивого мира. Поддержка Киева оказывается для того, чтобы гарантировать ей победу, пояснил генсек НАТО.

В МИД РФ не раз заявляли, что западное оружие, поставляемое Украине, будет законной целью для России.