Жители новых российских регионов начнут получать пенсии и бесплатную медпомощь с 1 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 марта 2023 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получать получать пенсии и бесплатную медицинскую помощь.

Дело в том, что с этой даты жители новых российских территорий пособия в соответствии с стандартами РФ. Такое право им дает Федеральный закон №18-ФЗ от 17 февраля 2023 года "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области".

Для жителей этих регионов также станут доступны горячее питание для школьников, единое пособие для нуждающихся семей с детьми и прочее.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что гражданам в новых регионах необходимо дать время, чтобы "врасти в российскую действительность". Глава государства особо отмечал, что жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона должны "почувствовать преимущества" жизни в России.

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Опубликован список вступающих в силу новых законов в России с 1 марта 2023 года (подробности)

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