Арабский телеканал рассказал о коррупции Зеленского. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский еще до того, как стать президентом Украины, был замешан в коррупционной деятельности. Сюжет об этом показал арабский телеканал «Аль-Арабия».

Телеканал утверждает, что с 2012 года Владимир Зеленский был бенефециаром нескольких зарубежных фирм. Также, по утверждению ведущей телеканала Ханин ас-Шули, Зеленский и его друзья использовали упомянутые фирмы для покупки дорогостоящих квартир в Лондоне. В сюжете упоминается также о коррупционной связи Владимира Зеленского с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

Ранее бывший советник Кучмы Соскин считает, что Запад поставил Зеленскому жесткий ультиматум по военной помощи. Западные чиновники потребовали от президента Украины начать борьбу с коррупцией, рассказал эксперт.

О том, как американский лидер Джо Байден стал «крестным отцом» коррупции на Украине, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о «победе над коррупцией» на Украине. Все коррупционеры уехали, страна объединена, утверждает политик.