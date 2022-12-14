Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 декабря 2022 1:05

Пушилин заявил, что Киев продает западное вооружение африканским странам на черном рынке

Врио главы ДНР назвал Украину одним из центральных поставщиков оружия на черном рынке
Мария ПАВЛОВА
Пушилин заявил, что Украина продает западное оружие на черном рынке африканским странам.

Пушилин заявил, что Украина продает западное оружие на черном рынке африканским странам.

Фото: REUTERS

Киев продает полученное от Запада вооружение на черном рынке, в том числе в африканские страны. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По словам врио главы ДНР, в числе прочего на черный рынок из Украины идут Javelin. Пушилин подчеркнул, что поставляемое западом Украине оружие попадает в руки «террористов, преступников» и отметил, что таким образом страны, предоставляющие Украине вооружения, опосредованно «являются спонсорами террористов».

Тем временем в Пентагоне не нашли доказательств противозаконного использования Киевом западного оружия.

Ранее Минобороны США направляло на Украину инспекцию для контроля за целевым применением переданных западом в качестве военной помощи вооружений после ряда сообщений о том, что поставляемое Украине западное оружие оказывается на черных рынках Северной Европы.

Тем временем посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Его в таком количестве, что «хватит на десятилетия», имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы. Подробности здесь на KP.RU.