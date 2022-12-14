Пушилин заявил, что Киев продает западное вооружение африканским странам на черном рынке

Пушилин заявил, что Украина продает западное оружие на черном рынке африканским странам. Фото: REUTERS

Киев продает полученное от Запада вооружение на черном рынке, в том числе в африканские страны. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По словам врио главы ДНР, в числе прочего на черный рынок из Украины идут Javelin. Пушилин подчеркнул, что поставляемое западом Украине оружие попадает в руки «террористов, преступников» и отметил, что таким образом страны, предоставляющие Украине вооружения, опосредованно «являются спонсорами террористов».

Тем временем в Пентагоне не нашли доказательств противозаконного использования Киевом западного оружия.

Ранее Минобороны США направляло на Украину инспекцию для контроля за целевым применением переданных западом в качестве военной помощи вооружений после ряда сообщений о том, что поставляемое Украине западное оружие оказывается на черных рынках Северной Европы.

Тем временем посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Его в таком количестве, что «хватит на десятилетия», имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы. Подробности здесь на KP.RU.