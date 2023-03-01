В России стартует эксперимент по дистанционной продаже лекарств с 1 марта 2023 года

В трех российских регионах стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Фото: REUTERS

В трех российских регионах с 1 марта стартовал эксперимент по продаже онлайн лекарственных средств, которые отпускаются только по рецепту.

Речь идет о Москве, Московской и Белгородской областях. Эти регионы были выбраны для проведения эксперимента потому, что они оказали наиболее подготовлены к подобным новациям технически. Так, в них уже действуют свои региональные медицинские информационные системы.

Эксперимент продлится три года, до 1 марта 2026 года. Если он окажется успешным, опыт перенесут на остальные области, края и республики, которые к тому времени будут технически готовы.

Пока в утвержденный Минздравом список рецептурных лекарств для экспериментальной онлайн-продажи внесены 904 наименования.

Ранее сайт KP.RU подробно разбирался, какие действия нужно предпринять, чтобы купить онлайн отпускаемое по рецепту лекарство. Инструкцию читайте здесь.

Напомним, купить онлайн, с доставкой на дом безрецептурные препараты в России можно еще с весны 2020 года.