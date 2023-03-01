Цены на сигареты в России вырастут на 10% с 1 марта 2023 года

В России подорожали сигареты, жидкости для вейпа и нагреваемый табак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России с 1 марта увеличиваются цены на сигареты. Это связано с повышением ставок акцизов на сигареты и папиросы, а также жидкости для вейпов и нагреваемый табак. Они также подрастут в розничной цене.

Эксперты прогнозируют, что в итоге в целом за 2023 год сигареты подорожают где-то на 10% (плюс 15-20 рублей за пачку в сравнении с прошлым годом). А флакон 30 мл жидкости для электронного курения — в рамках 20%. Ориентировочно, самая дешевая пачка сигарет будет стоить 119 рублей, если это не контрафакт.

Это уже второе, внеочередное повышение с начала 2023 года, первое, как обычно, было с 1 января.

Тем временем за курение сигарет, кальянов и вейпов в коммуналках Петербурга начнут штрафовать. Штраф составит от 500 до 1500 рублей.

Ранее психолог Лобанова развеяла мифы, которые мешают людям бросить курить. В частности, отказ от курения не приводит к быстрому набору веса, утверждает врач.