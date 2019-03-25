Патрушев объяснил, почему США так ведут себя по отношению к Венесуэле

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-25T07:56:53+03:00

Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти Фото: Александр КОЦ

Секретарь Собеза РФ уверен - все дело в нефти и планах Вашингтона по выходу в лидеры мирового экспорта этого сырья

Изменить размер текста: A A

Действия США в отношении Венесуэлы являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов путем недобросовестной конкуренции, а главная их цель заключается в установлении своих "правил игры" и выходе в лидеры мирового экспорта сырья. Такое мнение озвучил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он уверен, что санкции в отношении РФ и Ирана накладываются все по тем же причинам - с целью ограничения их возможностей в торговле нефтью. И если в данном случае приходится использовать ограничительные меры, то венесуэльскую промышленность можно просто "прибрать к рукам", ведь на юге Соединенных Штатов есть специальные предприятия, предназначенные для переработки именно такого дешевого сырья.

"Цель США очевидна — на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую", - цитирует газета "Известия" Патрушева.

По словам секретаря Совбеза, именно поэтому Вашингтону понадобился свой "ставленник", роль которого выпала оппозиционному лидеру Боливарианской Республики Хуану Гуайдо.

Сайт kp.ru писал о том, что даже в самые лучшие годы Венесуэла добывала по 2-3 млн баррелей в сутки, а сейчас — лишь около одного миллиона. При этом Гуайдо обещает поднять дебет аж до 4 млн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688757" frameborder="0"></iframe> Совместная российско-венесуэльская компания по добыче нефти.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU