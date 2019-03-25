2019-03-25T07:56:53+03:00
Политика

Патрушев объяснил, почему США так ведут себя по отношению к Венесуэле

Секретарь Собеза РФ уверен - все дело в нефти и планах Вашингтона по выходу в лидеры мирового экспорта этого сырья
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефтиПолитика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефтиФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Действия США в отношении Венесуэлы являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов путем недобросовестной конкуренции, а главная их цель заключается в установлении своих "правил игры" и выходе в лидеры мирового экспорта сырья. Такое мнение озвучил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он уверен, что санкции в отношении РФ и Ирана накладываются все по тем же причинам - с целью ограничения их возможностей в торговле нефтью. И если в данном случае приходится использовать ограничительные меры, то венесуэльскую промышленность можно просто "прибрать к рукам", ведь на юге Соединенных Штатов есть специальные предприятия, предназначенные для переработки именно такого дешевого сырья.

"Цель США очевидна — на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую", - цитирует газета "Известия" Патрушева.

По словам секретаря Совбеза, именно поэтому Вашингтону понадобился свой "ставленник", роль которого выпала оппозиционному лидеру Боливарианской Республики Хуану Гуайдо.

Сайт kp.ru писал о том, что даже в самые лучшие годы Венесуэла добывала по 2-3 млн баррелей в сутки, а сейчас — лишь около одного миллиона. При этом Гуайдо обещает поднять дебет аж до 4 млн.

Совместная российско-венесуэльская компания по добыче нефти.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко пригрозил врагам неким "смертоносным оружием"
Сергей Безруков: «Сериал «Годунов. Продолжение» откроет одну из самых трагичных страниц истории
В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами
Запущенная из Газы ракета попала в дом на территории Израиля
Российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации
Погода в Москве на 25 марта 2019 года: утром ожидается гололедица
По Мексике к США движется новый караван мигрантов
В ДНР сообщили о "подлом плане" Порошенко
Советский разведчик назвал причину проигрыша Спасского в матче с Фишером
В Раде рассказали, столько Украина потеряет без транзита российского газа
Взрыв произошел на военной базе США в Японии
Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним документом
В Москве водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
"Лучший учитель в мире" получил в Дубае премию в один миллион долларов
В Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня"
Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки
Из музея в мечеть: Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта