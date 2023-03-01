В Белоруссии задержаны 200 подростков из неформальной группировки «Рёдан»

200 представителей субкультуры "Редан" задержаны в Белоруссии. Фото носит иллюстративный характер. Фото: социальные сети.

Двести подростков и молодых людей, относящих себя к неформальному движению ЧВК «Редан», задержаны в Белоруссии во вторник 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

Инцидент произошел в областном центре Гомель, где молодежь собралась около торгово-развлекательного центра «Секрет». Сообщается, что призывы к массовой акции размещались в соцсетях и мессенджерах.

«Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние», - сказано в сообщении белорусского правоохранительного ведомства.

Сообщается, что подростков до 16 лет возьмет на учет инспекция по делам несовершеннолетних, остальным грозит административная ответственность. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в МВД.

О том, как субкультура «Редан» бушует в Москве, читайте здесь на KP.RU.

Что такое «Редан» и зачем подростки снимают на видео драки в ТЦ? На главные вопросы о новой субкультуре, стремительно распространившейся по российским городам, сайт KP.RU отвечает здесь.

Тем временем противники новой субкультуры объявили войну ее представителям. Жертвами охоты на ЧВК «Редан» в России становятся случайные люди.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Если родился с гаджетом в руке. Как соцсети промывают мозги людям (подробнее)