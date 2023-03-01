Вучич: западные политики держат в тайне свое участие в украинском конфликте

Вучич заявил, что западные политики скрывают свое фактическое участие в украинском конфликте. Фото: REUTERS

Западные политики держат в тайне свое фактическое участие в украинском конфликте, заявил президент Сербии Александар Вучич. По словам сербского лидера, некоторые признавались ему в этом в ходе неформальных бесед. Вучич рассказал об этом в интервью Радио и телевидению Сербии во вторник 28 февраля.

«Мы участвуем, хоть мы и не говорим этого», - так, по словам Вучича, охарактеризовали отношение своих стран к украинскому конфликту его собеседники.

Также Вучич пожаловался на усиление давления на Сербию и фактический шантаж в отношении нее со стороны ЕС.

«Говорят, что мы потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», – сказал сербский лидер, отметив, что представители Запада говорят о возможном прекращении инвестиций, закрытие предприятий и приостановку европейской интеграции Сербии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления Запада и отметил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России.

Также в начале 2023 года Вучич заявил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в республику из-за обострения ситуации в Косове и Метохии, отметив, что в период с 20 декабря 2022 года по 5 января 2023 года было зарегистрировано такое число шпионов, какого в Белграде не регистрировали со времен Второй мировой войны.

Напомним, Вучич призвал своих сограждан не быть наивными и не считать, что Вашингтон выступает на стороне Сербии, подчеркнув, что США сконцентрировались на борьбе против России.