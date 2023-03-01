Количество погибших после серии землетрясений в Турции выросло до 45 089 человек

Число погибших после февральских землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Фото: REUTERS

В Турции уточнили количество погибших в результате серии землетрясений в феврале 2023 года. По последней информации, оно превысило 45 тысяч человек, сообщает издание HaberTurk.

«Согласно последней информации, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 45 089 человек», - пишет издание со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что новое землетрясение зафиксировали в Турции 28 февраля 2023 года. Подземные толчки магнитудой 4,0 зарегистрировали в центральной части страны.

Напомним, первые землетрясения в Турции зарегистрировали 6 февраля. Тогда мощнейшие за современную историю государства подземные толчки произошли на юго-востоке страны. Их мощность составила 7,4 и 7,7. Последующие три недели Турцию регулярно «трясет»: зафиксировано уже несколько тысяч повторных толчков.

Так, очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших после землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек.

Тем временем 25 февраля на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.