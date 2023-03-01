РСМД ожидает, что Россия перенаправит экспорт на 37 млрд долларов в дружественные страны

Аналитики полагают, что Россия способна перенаправить в дружественные страны экспорт продукции на сумму порядка 37 млрд долларов Фото: EAST NEWS

Россия может переориентировать экспорт продукции в дружественные страны на сумму порядка 37 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Российского совета по международным делам (РСМД).

Согласно приведенным оценкам экспертов, почти половину этих поставок способен принять Китай. Его потенциал в плане закупок российской продукции, изначально предназначавшейся для поставок в недружественные страны, составляет 16 млрд долларов.

Другими крупнейшими потенциальными импортерами российских товаров для называются Индия (4 млрд долларов), Турция (3,7 млрд), Египет (2,3 млрд) и Вьетнам (2 млрд). В десятку также вошли Узбекистан (1,4 млрд), Мексика (1,2 млрд), Бразилия (1,2 млрд) и Индонезия (1 млрд).

Как ранее писал сайт KP.RU, Минсельхоз РФ сообщил, что поставки российского продовольствия за рубеж по итогам 2022 года выросли на 12%. В общей сложности, экспорт продовольствия из России в прошлом году составил свыше 70 млн тонн.

Напомним, вице-премьер страны Александр Новак сообщил, что Россия направит в 2023 году в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% - нефтепродуктов. Зампред правительства РФ подчеркнул, что с теми государствами, которые поддержали введение ценовых потолков, сотрудничества не будет.