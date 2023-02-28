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НовостиПолитика28 февраля 2023 3:51

Посол Антонов рассказал, как США нарушают ДСНВ

Посол России в Вашингтоне заявил, что США нарушает центральные положения договора долгие годы
Мария ПАВЛОВА
Посол Антонов заявил, что США многие годы нарушали положения договора ДСНВ.

Посол Антонов заявил, что США многие годы нарушали положения договора ДСНВ.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты многие годы нарушают основные положения ДСНВ. Об этом заявил посол России в Вашинтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, США объявляют тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие и не позволяют российским инспекторам удостовериться в том, что соответсвующее переоборудование было произведено.

Дипломат призвал США пересмотреть агрессивную политику в отношении России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал коллективный Запад изменить концептуальный подход к ДСНВ для возобновления диалога по этой теме.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ, заявив, что решение Москвы рушит всю архитектуру контроля над вооружениями. Глава Госдепа США Энтони Блинкен также заявил, что разочаровался решением России приостановить участие в ДСНВ.