Посол Антонов рассказал, как США нарушают ДСНВ

Посол Антонов заявил, что США многие годы нарушали положения договора ДСНВ. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты многие годы нарушают основные положения ДСНВ. Об этом заявил посол России в Вашинтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, США объявляют тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие и не позволяют российским инспекторам удостовериться в том, что соответсвующее переоборудование было произведено.

Дипломат призвал США пересмотреть агрессивную политику в отношении России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал коллективный Запад изменить концептуальный подход к ДСНВ для возобновления диалога по этой теме.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ, заявив, что решение Москвы рушит всю архитектуру контроля над вооружениями. Глава Госдепа США Энтони Блинкен также заявил, что разочаровался решением России приостановить участие в ДСНВ.